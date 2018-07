"Dlin dlon, è permerro?" Campus estivo Villa Lattes

Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo di Settembre alla scoperta di Villa Lattes. Dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni, si andrà alla scoperta del territorio, della villa e della sua storia. Giochi, visite e laboratori creativi e prove di teatro per riscoprire i luoghi, la storia e la memoria di Bruno Lattes e dei suoi predecessori, prove di teatro per una rappresentazione finale in cui prendono vita tutti i personaggi, veri o di fantasia, antichi e moderni, che i piccoli artisti avranno incontrato durante la settimana di campus. Da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 2018, per i bambini dai 6 ai 10 anni. Il campus parte con un minimo di 8 iscritti, fino a un massimo di 30.

ORARI: consegna dalle 8 alle 8.45; inizio attività ore 9.00

Termine attività ore 16.45; ritiro entro le 17.00

Venerdì 7 dalle 15.30 è prevista una piccola rappresentazione finale aperta a genitori, amici e parenti.



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI (le iscrizioni terminano il 10 agosto)

• c/o Villa Lattes (in orario di apertura museo)

• telefonicamente 0415240119 (lun-ven 9.00-16.00)

• mail villalattes@coopculture.it

• c/o Ufficio scuola/Cultura – municipio di Istrana



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 100€ a testa (causale: ISCRIZIONE CAMP ESTIVO VILLA LATTES + nome del bambino)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli importi concordati potranno essere versati con bonifico bancario sul conto intestato a Società Cooperativa Culture sede legale in Mestre (VE) Corso del Popolo 40 – Banca Credem IBAN IT 85 O 03032 02001 0100 0009 1401 BIC SWIFT BACRIT22XXX

Gli importi sono da intendersi al netto delle eventuali spese bancarie.



COSA PORTARE

- abbigliamento comodo

- felpa nel caso di maltempo

- pranzo a sacco + 2 merende (mattino e pomeriggio)

- bottiglietta d’acqua



Scadenza iscrizione 10 Agosto.