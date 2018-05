Dobbiamo disobbedire, Casale porta Parise nella Casa delle Fate

TREVISO Giulio Casale, Goffredo Parise e la Casa delle Fate Due voci, un libro e un luogo magico per un evento esclusivo a Salgareda il prossimo 2 Giugno, alle ore 20.30. Giulio Casale è uno che crede al potere della parola. Dal palco di uno spettacolo teatrale o da quello di un concerto rock con voce appassionata racconta le sue storie o porta in scena vicende e versi di poeti e scrittori, da quelli della beat generation a Giorgio Gaber, da Fabrizio de André a Jeff Buckley. Goffredo Parise era un giornalista, uno scrittore. Uno spirito libero che sapeva guardare in profondità, con ironia e ferocia, l'Italia e gli italiani.

“Dobbiamo disobbedire” è il titolo di una raccolta dei dialoghi intrattenuti tra il giornalista veneto ed i lettori del Corriere della Sera a metà degli anni settanta del secolo scorso. Un piccolo grande libro denso di profonde considerazioni sulla società dell'epoca ma che rilette a più di quarant’anni di distanza si dimostrano una spietata fotografia del presente. L'incontro tra queste due voci darà vita a un inedito ed esclusivo spettacolo, ideato da Giulio Casale e ispirato alle riflessioni di Parise, in scena il prossimo 2 giugno in un'ambientazione straordinaria: quella “Casa delle Fate” in riva al Piave nella quale Goffredo Parise amava tornare dopo i suoi soggiorni a Roma o Milano o i suoi viaggi nel mondo e che ancora custodisce le sue poche cose preziose.

Un piccolo palco tra gli alberi e la porta di ingresso, una chitarra e un insieme di appunti saranno gli ingredienti di una serata-evento, organizzata da ArtAttiva con la collaborazione dei Comuni di Salgareda e Ponte di Piave, che promette di essere ricordata da chi avrà la fortuna di assistervi. Ingresso 10 euro. Per informazioni: cell. 3356144606 eventi@artattiva.org