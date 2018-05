Treviso Suona Jazz Festival 2018: ecco il documentario "Enrico Rava. Note necessarie"

TRA Treviso Ricerca Arte è lieta di ospitare uno degli appuntamenti del Treviso Suona Jazz Festival 2018 proiettando il documentario ‘Enrico Rava. Note necessarie’, in collaborazione con Sole Luna Festival.

Girato in tre anni di accuratissime ricerche, ‘Enrico Rava. Note necessarie’ è la nuova incursione nella musica contemporanea di qualità realizzata da Monica Affatato. Non solo un percorso biografico dedicato al più internazionale dei nostri musicisti, bensì un viaggio nel jazz di quest’ultimo mezzo secolo.Da Torino a New York, da Buenos Aires ad Atlanta, Enrico Rava ha plasmato il jazz contemporaneo degli ultimi cinquant’anni. La pellicola ci accompagna in un viaggio, non solo biografico, che attraversa il mondo del jazz, per scoprirne la forza di musica rivoluzionaria e arte liberatoria. Il film, è intessuto di musica, materiali esclusivi e interviste, ripercorre l’intera, impressionante vicenda artistica di Rava attraverso rarità e inediti d’archivio. Ingresso su offerta responsabile, in regalo l’esclusiva borsa del festival.