Domenica Live • Quarto Profilo @Dump

Domenica Live • Quarto Profilo

Non perdetevi i Quarto Profilo domenica sera al Dump! Saranno con noi in trio acustico ed eseguiranno i brani dei loro dischi e alcuni inediti.

La serata vedrà la partecipazione dell'associazione “I Bambini delle fate" che si occupa di autismo e disagio sociale e della “Lilt giocare in corsia”, associazione di volontari che porta assistenza ai bambini ammalati negli ospedali di Treviso e Conegliano. Non mancate!