Dominic: il rapper trevigiano live al Cso Django per la serata "Sisma Anniversary Contest"

DOMANI SABATO 21 GENNAIO DOMINIC LIVE AL CSO DJANGO (TV) per la serata - concorso "SISMA ANNIVERSARY CONTEST" organizzata dall'etichetta discografica Sisma Il rapper trevigiano presenterà il suo nuovo EP "SIBERIA" Domani sabato 21 gennaio il rapper trevigiano DOMINIC (Giuseppe Bonfanti, classe 1991) si esibirà live al Centro Sociale DJANGO (via Daniele Monterumici n. 11, cap 31100) di Treviso, nel corso della serata - concorso dedicata agli artisti emergenti veneti "Sisma Anniversary Contest". L'evento è stato organizzato dalla neonata etichetta discografica trevigiana Sisma per festeggiare il suo primo anno di attività e prevede un contest, alla prima edizione, che vedrà sfidarsi i quattro artisti finalisti scelti: Dominic (rap), Virgo (stoner, rock), Industria Onirica (pop-rock, cantautorato), Denoise (noir pop). DOMINIC presenterà dal vivo il suo nuovo EP "SIBERIA", già disponibile su iTunes, Spotify, tutti gli altri store digitali e piattaforme streaming. Inizio evento: 21.30 ; Ingresso: 3 € solo ingresso; 10 € ingresso + maglietta Sisma. Per maggiori informazioni: Centro Sociale DJANGO Tel. 351 245 4616 Facebook Event: https://www.facebook.com/events/234908690272553/ Dopo aver aperto i concerti di grandi artisti rap quali Ghemon, Mecna e Hyst, DOMINIC torna con l'EP "SIBERIA" (ThisPlay 2.0) contenente quattro brani ("Un bacio prima di dormire", "Mi basta che", "Via" e "Come la neve") tra rap ed elettronica caratterizzati da raffinati testi cantautorali e produzioni musicali di alto livello. «Dalla prima all'ultima traccia dell'album - racconta Dominic - viene raccontata la conclusione di una storia d'amore attraverso immagini della vita di tutti i giorni che conducono l'ascoltatore in un "posto" freddo che non è un luogo geografico, ma uno stato d'animo». Il vincitore del contest avrà la possibilità di esibirsi in apertura ad una delle prossime serate della stagione e inoltre potrà usufruire di una giornata di registrazione gratuita al Cheap Studio (www.cheapstudio.it) di Treviso. Nel corso della serata si esibirà anche Are You Real?, gruppo appena entrato nel roster Sisma, con il release party del suo nuovissimo disco "Songs From My Imaginary Youth". https://www.facebook.com/dominicoffishal/?fref=ts https://www.youtube.com/channel/UCD3a-T2m-BF9crj5OOsRvYQ