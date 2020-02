Lo spettacolo "Don Chisciotte - Tragicommedia dell’arte" arriva al Teatro Busan

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2019-2020 prosegue con "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte", un divertente spettacolo di Stivalaccio Teatro – già a Mogliano la scorsa Stagione con Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco – che unisce le rocambolesche vicende del Don Chisciotte di Cervates alle dinamiche tipiche della commedia dell’arte. In una lingua che è un tosco-veneto condito di emilianismi e francesismi e "tirando per la giacchetta" autori come Leopardi, Pulci, Ruzzante, Dante, De la Barca, Shakespeare e tanti altri, Marco Zoppello e Michele Mori, interpreti e registi, mettono in scena uno spettacolo intelligente e brillante, di sicuro godimento.

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare come sono sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul tema dell'amore e della fame, del sogno impossibile, dell'iperbole letteraria, della libertà di pensiero e di satira con "l'unico limite: il cielo" come direbbe Cervantes. Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest'ultimo che avrà il compito di salvare i due attori dalla morte...di salvare il teatro.

