Donne a Amarone - Slow Food Treviso al BHR Treviso Hotel

Slow Food Treviso inaugura la stagione 2018 di “Incontri con l’Autore” il prossimo 8 marzo al Ristorante DiVino Osteria Trevigiana del BHR Treviso Hotel con una serata dal suggestivo titolo “Donne e Amarone”, e ospita la Cantina Speri Viticoltori di San Pietro in Cariano (VR). In occasione della giornata dedicata alla donna, G.Paolo Speri presenterà una selezionata degustazione delle annate 2000, 2004, 2009 e 2012 di Amarone Classico D.O.C.G. Monte Sant’Urbano, più volte insignito del massimo riconoscimento dei 3 bicchieri da Gambero Rosso.

Conclusa la degustazione, si prosegue con il menu appositamente creato per l’occasione dal nostro chef Riccardo Aliceto:

Carne salada e chiffonade di radicchio di Treviso

Cosce di faraona ripiene con patate rosolate

Cremoso al fondente nero

Il contributo per degustazione e cena è di € 45 a persona (€40 per le signore e per i soci Slow Food)

Per informazioni e prenotazioni: Onorio Peron – SlowFood Treviso - 380 641 5374 - onorio@slowfoodtreviso.it

Anche per questo evento è possibile prenotare il nostro Tavolo Social (min.6 max.12 persone) chiamando allo 0422 3730

Ristorante DiVino Osteria Trevigiana - BW Premier BHR Treviso Hotel, Via Postumia Castellana, 2 - Quinto di Treviso (TV), 0422 3730 - info@bassohotels.it