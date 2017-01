Donne sull'orlo di una crisi di nervi

“Pomodori, cipolla, cetriolo, peperoncino, una puntina d’aglio…e poi olio, sale, aceto, pane secco e acqua. Il segreto è nelle dosi. Ivan adorava il mio gaspacho…” ma allora perché lei, Pepa, è stata abbandonata tramite un messaggio sulla segreteria telefonica? E perché Candela non capisce perché gli uomini si approfittino di lei? Lo spettacolo è tratto dall’omonimo film capolavoro di Pedro Almodovar del 1988 che in sede di presentazione dichiarò "La donna arriverà a controllare la società , ma dubito che, fortunatamente, riesca a controllare i suoi nervi. E questa difficoltà di controllarsi le onora, perché significherà che non hanno perso la loro spontaneità"

Note di regia

Fare una riduzione teatrale di un film non è sempre un’operazione semplice, ma i personaggi e i luoghi Almodovariani ne facilitano il compito e il filo conduttore è stato quello di mischiare i personaggi femminili (le loro passioni e crisi nervose) con i personaggi maschili (la loro inadeguatezza e vigliaccheria) in un frullatore (l’attico di Pepa) accompagnandolo con una colonna sonora accattivante. La ferrea volontà della quota rosa ha permesso di realizzare uno spettacolo che, credo, possa sorprendere, in bilico tra una storia drammatica e una modalità di narrazione certamente comica, come d’altronde suggeriva il film originale. Una commedia che parla dei sentimenti delle donne: genuini, a tinte forti, profumati….come nel Gaspacho… e di cui gli uomini non impareranno mai a conoscerne le dosi….

Repliche in altri teatri:

sab 14 Gennaio 2017 ore 21:00 Stagione teatrale San Polo di Piave Sala Don Bosco