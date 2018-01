"Il drago rosso e l’arcobaleno" al Teatro Sant'Anna

Il drago rosso e l’arcobaleno è l’imperdibile spettacolo della compagnia friulana A.Artisti Associati in programma per domenica 25 febbraio alle ore 16.30 al Teatro San’Anna.



Due mondi sono uniti da un arcobaleno e vivono in armonia: il mondo di qua, dove non manca nulla e ognuno ha ciò che gli serve, e il mondo là, dove i fiori blu si possono trasformare in qualunque cosa. Che succede se il protagonista, Cruccio, rompe l’armonia portando un fiore blu nel mondo di qua?

www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it

#treviso #bambini #teatro



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.