Dump presenta "Boooom Party" presso Open Park Tennis - Villorba

FERRAGOSTO 2017 - Il Dump VI tuffa in piscina! Esattamente! Il DUMP e l'OPEN PARK TENNIS di Villorba con il loro staff vi aspettano il 15 agosto al "BOOOM PARTY". Musica, divertimento e Giro Pizza vi attendono!



Per chi non conoscesse questa splendida location estiva vi ricordiamo che è fornita di piscina, campo da green volley, porte da calcetto, ed un grande prato a disposizione con giochi per i bimbi. Il tutto immerso in un verde parco. E se dovesse piovere? Niente paura! La struttura ha un ampia zona al coperto dove continueremo la festa con la migliore Musica e degli ottimi drinketti! Inizio festa alle ore 12 se poi ci vuoi raggiungere dopo le 16 con 10 euro hai il giro pizza incluso! Gnam gnam! Dress code da SPIAGGIONE!



Per ogni tipo di informazione potete contattare il seguente numero.

340 6429617

oppure scriveteci a

Info@dumptreviso.com



e come sempre DUMP ... Your right to party!