Halloween: il Dump ospita la musica di Nicespare e dj Dondi

Anche a Halloween il Dump non rinuncia alla musica dal vivo, anzi. Tra cocktail, birre artigianali, snack e soprattutto live, per il 31 ottobre il locale di galleria Bailo a Treviso ha in programma una serata speciale. Per celebrare la notte più spaventosa dell’anno, Dump ospiterà infatti i Nicespare, freschi del nuovo album “Digitale Purpurea”. E la festa proseguirà poi assieme al sound di Dj Dondi. Il tutto a ingresso gratuito.

I Nicespare sono un progetto artistico e musicale per anime in cammino. Nati nel 2008 dalla collaborazione creativa tra Andrea Bobbo e Matteo Strada, il gruppo si è consolidato con la partecipazione di Rossano Mezzi ed Alberto Salvadori, ex Estra. Nel 2014 è uscito "Tellus Mater", disco notturno dal sapore rock e new wave, e la band è attualmente al lavoro per la preparazione del nuovo album. Nel febbraio 2018 è uscito il nuovo album "Digitale Purpurea" che presentano nei loro live.