Weekend a tutto rock per il Dump

Sarà un fine settimana nel segno del rock quello del Dump che vedrà in consolle due star del rock&roll. Venerdì dj Spilly mentre sabato ci sarà la serata “Rock&Roll Queen” con Soundcek dj. Domenica invece, come di consueto, spazio al live con il ritorno della DMJS.

Venerdì 7 dicembre sulla consolle del Dump sale in cattedra dj Paolo Spilly, reduce dalle serate al New Age in giro per l’Italia con Suonica, pronto a farci scatenare con il suo repertorio che spazia dal rock al punk, dal pop all'hiphop, animando la pista come un direttore d'orchestra del divertimento. Sabato 8 dicembre Souncek dj! Set ad alto concentrato rock. Miscela dal Classic rock, Indie, Glam, Britpop, Sixties, spaziando dal Rockabilly alle sonorità di artisti più recenti e ricercati. Attivo nella scena Veneta, colleziona numerose date, presenziando a molti Festival e selezionando musica all'interno dei più svariati locali affini. L’affluenza di partecipanti e seguaci del rock aumenta di evento in evento e anche il Vinile Club di Bassano del Grappa non manca di contattarlo per animare le sue serate musicali. Domenica 9 dicembre torna DMJS “Dump Modern Jam Session” nel locale della galleria Bailo. Vista la grande partecipazione delle precedenti serate, il Dump continua l’avventura dedicata a tutti i musicisti. La formula è semplice: si sale sul palco, ci si mette a suonare insieme, alla prova del pubblico, senza regole in pieno jam stile. Tutti invitati.