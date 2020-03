Coronavirus: il Dump è chiuso ma la musica non si ferma

#iorestoacasa ma ascolto lo stesso buona musica. Il Dump, come tutti i locali italiani, è chiuso in questi giorni per il DPCM di contenimento del Coronavirus, ma non per questo abbandona i suoi clienti. Ecco allora #dumpradio: ogni giorno, la pagina Facebook e Instagram del Dump chiamano in causa uno dei deejay che frequentano il locale proponendo pezzi, mixati e dirette in streaming per intrattenere quanti stanno affrontando e rispettando con grande responsabilità l’invito a non uscire di casa. Basta connettersi a https://www.facebook.com/dumptreviso/ o https://www.instagram.com/dumptreviso/.

