Dump e Nanetti di nuovo insieme: torna l'aperitivo in musica dell'estate

Torna "Dumpetti" la premiata ditta che unisce il Dump e l’Hosteria dai Nanetti: una festa allegra di musica, drink e food in pieno centro a Treviso. L’appuntamento è per domani, venerdì 14 giugno, dalle 18.30 in poi in Piazza Indipedenza, dove il locale di via Bailo e la storica Hosteria uniranno le forze per regalare una serata estiva ai trevigiani con la selezione musicale di Dan Delgado. Dopo il successo della collaborazione avviata con l'osteria Da Nea a Silea, la musica del Dump si prepara a invadere anche le piazze del centro di Treviso dopo la lunga stagione musicale da poco conclusa in Galleria Bailo.