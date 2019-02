Carnevale al Dump: un weekend lungo 4 giorni tra musica e concerti

Quatto giorni di carnevale tra musica funk, brunch, musica live e party. È un weekend lunghissimo quello in programma al Dump per celebrare il carnevale.

In Galleria Bailo si comincia con lo special carnival djset di Alex Paone, pronto a farci entrare in un’atmosfera funk e soul. Si prosegue sabato con lo zapping musicale dei Flick to Kick, domenica appuntamento col brunch la mattina, in collaborazione con Emergency, e la sera il live di Conny Ochs in collaborazione con Indie.it Records Store Vinili. Infine un lunedì grassissimo con il vero party di carnevale: “Be what you want” tutti i maschera per l’ultima serata prima del martedì grasso assieme a Mr Shoe dj. Venerdì 1 marzo Good Time Selection con Dj Alex Paone – Una serata carnevalesca fatta di parrucche afro e pajette, colori sgargianti e tanta musica house, soul e funk. Il tutto grazie a Dj Alex Paone, rigorosamente in vinile. Dalle 21.30. Sabato 2 marzo The Zapping Session con Flick to Kick è il progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier. Le situazioni in cui prediligono esibirsi sono legate più al concetto di “soundscapes” e di “colonna sonora” che non a quello strettamente riconducibile al ballo. La versatilità di questo progetto e dei suoi due protagonisti rende i dj-set di Flick To Kick molto apprezzati anche in ambiti legati al mondo dell’arte: hanno infatti accompagnato numerosi vernissage ed inaugurazioni di locali o negozi. Un duo unico e assolutamente eclettico che propone uno show sempre diverso a seconda della situazione in cui si trova ad agire. Dalle 21.30. Domenica 3 marzo Brunch e Conny Ochs Live. Alle 12 un brunch per sostenere Emergency. La sera, invece, il live di Conny Ochs in collaborazione con Indie Record Store: Conny Ochs è stato uno dei primi artisti a suonare nel negozio di vinili di Via Inferiore. Ecco allora alle 17.30 da Indie.it Records Store Negozio Vinile Treviso la presentazione del nuovo album, con un breve medley dei brani, in acustico, mentre alle 21.30 il concerto vero e proprio sul palco del Dump, in Galleria Bailo. La data fa parte del Doom Spring, il tour europeo del musicista. Lunedì 4 marzo – Be What You Want Carnival Party – Il party in maschera del Dump Un lunedì grasso dove essere chi si vuole per una notte, la più pazza dell'anno con lo speciale dj set di Mr Shoe. Dalle 19.30.