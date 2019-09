Quattro giorni di musica accendono la nuova stagione del Dump

La nuova stagione del Dump ai nastri di partenza. Domani, giovedì 12 settembre, alle 18.30 riaprono infatti le porte del locale della galleria Bailo. In programma, una maratona in musica lunga 4 serate per festeggiare l’avvio della nuova stagione autunnale in centro storico, e la conclusione dell’apprezzato ciclo di eventi musicali lungo il Sile organizzati in collaborazione con l’Osteria da Nea.

Tre i djset al Dump: si parte giovedì con il “ReOpening Party 2019” insieme ai “Flick to Kick”, si prosegue venerdì con il djset di “Roger Ramone”, per arrivare a sabato con la rassegna sonora Vinyl Only di “Star on 45”. Domenica, invece, appuntamento all’Osteria da Nea per il recupero della “Festa di Fine Estate”, il party di chiusura della rassegna musicale che ha animato la Restera a partire dal mese di giugno. Come mancare? Giovedì 12 settembre si inizia con Dump ReOpening Party 2019 con i Flick to Kick la serata più attesa in centro storico per festeggiare la riapertura del Dump dopo la pausa estiva. In consolle: Flick to Kick, progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier. Un duo di creatori di “soundscapes” e “colonne sonore”, autori di situazioni musicali eclettiche, protagonisti di djset molto apprezzati anche in ambiti legati al mondo dell’arte. Uno show esplosivo per aprire il sipario su una nuova grande stagione di appuntamenti musicali al Dump. Apertura ore 18.30, djset dalle 21.

Venerdì 13 settembre "Sounds con Roger Ramone" il Maximum DJSet di Roger Ramone ci farà saltare in aria! "Tutti i Colori del Party" in Galleria Bailo: dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro. Ore 21. Sabato 14 settembre – Funkissima con Star on 45 – Una raffica di 45 giri si scatenerà sul palco del Dump. Funk, Soul, Disco, Afro, un turbine di ritmi per soddisfare la vostra voglia di festa! Ore 21.30. Domenica 15 settembre, infine, Nea Meets Dump - Festa di Fine Estate. Dopo il rinvio per maltempo, ecco finalmente il recupero dell’attesa festa in Restera per celebrare la fine di questa stagione pazzesca targata Osteria Da Nea Silea e Dump. Un party, in collaborazione con “Taste”, per chiudere col botto “Nea Meets Dump”! Drinks, gli amati cicchetti, una performance di live painting con il fumettista del TCBF Alessandro Campion, e tre djset da urlo: dal sound cangiante dei “Flick to Kick”, ai ritmi house e techno di “Wall”, fino alla texture house, elettronica, funk, nu disco e tropical di “VeriDisQuo”. Osteria da Nea, ore 17.