Al Dump di Treviso arrivano tre stelle nascenti del jazz

Nuovo appuntamento con il Jazz al Dump, il locale della galleria Bailo, che continua a puntare sui talenti emergenti del panorama della musica internazionale.

Giovedì 9 maggio alle ore 21, sarà il turno di “Tres Contra el Calvo”, un gruppo formato da tre musicisti – due catalani e un trevigiano – che, forti dei successi ottenuti sulla scena europea, porteranno sul palco del Dump un repertorio di brani originali e standard della tradizione jazz. Come mancare? Xavier Torres Vincente, Giuseppe Vitale, e Joan Terol Amigó: sono i componenti di “Tres Contra el Calvo”, il trio che riscalderà l’atmosfera della notte di giovedì 9 maggio al Dump, per una serata dedicata al jazz internazionale.

Xavier Torres Vincente è fra quei giovani pianisti che già si sono affermati su scala globale. È stato semifinalista nella “Thelonious Monk Competition” a New York, la più importante competizione di jazz al mondo; con il suo “Xavi Torres Trio” è stato vincitore del “Keep an Eye Jazz Award”, che gli ha permesso di suonare nei maggiori jazz club europei. È side-man in numerosi progetti che l'hanno portato a suonare in ogni continente negli ultimi anni. Giuseppe Vitale è un bassista elettrico trevigiano attivo sulla scena italiana ed europea. Dopo il diploma al conservatorio di Amsterdam, è stato Head of Bass department e Ensemble coordinator nella “True School of Music di Mumbai”, la prima scuola di musica occidentale in India. Con il suo quintetto “Roots on Boots” ha registrato due dischi, uno dei quali uscito per Auand, una fra le maggiori etichette jazz in Italia. Joan Terol Amigó è un batterista emergente della scena jazz europea. E' membro stabile di diverse formazioni (come “Xavi Torres Trio”, “Maarten Hogenhuis Trio”, “BvR Flamenco Big Band”, “Trempera!”) che lo hanno portato ad esibirsi in tutto il mondo. Nella sua carriera ha avuto l'occasione di accompagnare giganti del jazz quali Benny Golson, Lee Konitz, Jorge Rossy, Maria Schneider e molti altri.