Dump Treviso: ultimo weekend dell'Avvento con musica house e disco

Tre Dj-set per entrare appieno nel clima vacanziero e divertirsi in totale spensieratezza su un dancefloor illuminato da ritmi House e Disco. È il programma del weekend pre-natalizio al Dump, il locale della Galleria Bailo che precorre le Feste con tre serate in musica di pura energia, anticipate da una singolare serata letteraria.

Questa settimana, infatti, si parte giovedì alle 19.30 con “Letture da Bagno”: Reading di celebri racconti brevi in una location d’eccezione insieme ad Andrea Alfieri - scrittore, ghostwriter e autore per la Scuola Holden - e Lorenzo Sartorello - illustratore e musicista. Venerdì sarà il turno di “VeriDisQuo!”, insieme a Dal+z, Creso, Butyreux e Benny Rou: l’acclamata équipe trevigiana del suono è pronta a tornare al Dump per proporre un mix sempre unico di House, Funk e Disco. Sabato, la guida della console passerà a Francesco Zennaro Dj - dal 1988 sulla cresta dell’onda nella scena clubbing, dal Veneto a New York - che regalerà al pubblico lo speciale dj-set “GroovyBeats for Christmas”. Domenica, infine, spazio a Dj Pez del duo Teste Scalze con la selecta Nu-disco & House “Hot mustache”. Venerdì 20 dicembre“VeriDisQuo!” con Dal+z, Creso, Butyreux e Benny Rou. I djs misceleranno le loro idee musicali: House, Funk, Nu e ItaloDisco formeranno il floor della serata. Ore 21.30. Sabato 21 dicembre “GroovyBeats for Christmas” con Francesco Zennaro Dj. Sotto l’albero una selecta House, Hits, House, Soulful Funky e Oldies per iniziare alla grande le Feste. Inizio alle ore 21. Domenica 22 dicembre “Hot mustache” con Dj Pez. Selezione Nu-disco & House Music con Dj Pez from Teste Scalze. Ore 19.30.