Weekend lungo al Dump: sonorità rock e dark in Galleria Bailo

Un lungo fine settimana per prepararsi al meglio alle feste. Questa settimana al Dump si inizia di giovedì, con la Jameson Night e la presentazione del cofanetto storico dei Pink Floyd in collaborazione con Indie Records Store Treviso.

Le atmosfere rock e brit pop proseguono anche venerdì grazie a Soundcek e la sua serata Rock&Roll Queen, mentre sabato torna l’atteso party “From the Eighties to the Future” dedicato al mondo dark, new wave e post punk. Infine, domenica in relax grazie alla soul funk di Boogaloo Robert. Galleria Bailo è pronta a vestirsi a festa con un’anima rock. Giovedì 12 dicembre Jameson night e presentazione di “Pink Floyd: the later years”. Serata in collaborazione con Jameson, il whisky irlandese noto in tutto il mondo, che presenterà il nuovo Caskmates IPA, un Jameson Original invecchiato almeno 4 anni, raffinato in botti di birra IPA! Inoltre, venerdì 13 Dicembre uscirà il Secondo Cofanetto di materiale Inedito dei Pink Floyd, nel periodo storico che parte dal 1987 al 2019. Indie.it Records Store Negozio Vinile Treviso, presenterà il BoxSet già alle 00.15 al Dump, esponendo il contenuto in visione ai partecipanti che potranno acquistarlo in diretta per primi a livello nazionale. Venerdì 13 dicembre “Rock & Roll Queen” con Soundcek Dj. La miglior selezione alla consolle, con sfumature intensamente Brit di Soundcekdj! Indie, glam,britpop, elettronica,new wave,post punk, eightees, underground, madchester, alternative and more shake rock. Ore 21.30. Sabato 14 dicembre “From the Eighties to the Future” con Giorgio Ricci e Diego Merletto. Torna al Dump la serata dedicata al suono post punk, new wave, electro, synth pop...trent'anni di sonorità sul confine di due millenni con Diego Merletto (The Frozen Autumn (Official)) e Giorgio Ricci (Black Beat - First Black Pope - Templebeat). Ore 21. Domenica 15 dicembre viaggio nel tempo con i 45 giri di Roberto Boogaloo Robert Faggian, che porterà il Dump nel sound Soul/Funk degli anni '60 fino al Northern Soul degli anni '70. Ore 21.