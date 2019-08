Dumpetti, nuovo appuntamento con musica e aperitivi in Piazza Indipendenza

Sabato 24 agosto, dalle 18.30, torna Dumpetti, l’aperitivo in musica dell’estate trevigiana. Si rinnova, infatti, la collaborazione tra Dump e Vecia Hosteria dai Nanetti, i due locali del centro storico che, forti dei successi ottenuti durante le precedenti edizioni dell’evento, puntano a ravvivare in questo periodo post ferragostano il cuore pulsante della città. Una serata dedicata a tutti i trevigiani, e non solo, per vivere il centro tra Food&Drink e Good Sound. Un mix perfetto, e apprezzato dal pubblico, che vedrà la partecipazione di Dj Alex Paone, per un aperitivo sotto le stelle, rigorosamente "Vinyl Only”.