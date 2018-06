Dylan Dog a Palazzo Foscolo: finissage “Una notte al parco” con arte e musica

Una serata di festa e poi la chiusura definitiva il 10 giugno. Mancano ormai pochi giorni alla fine della mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini”, l’esposizione organizzata da Fondazione Oderzo Cultura a Palazzo Foscolo con la curatela del Treviso Comic Book Festival, che da aprile a giugno ha coinvolto e interessato partecipanti da tutta l’Italia e non solo. Sabato 9 giugno, dalle 19.30, la seconda edizione di “Una notte al parco”, iniziativa inserita in O’Festival che vedrà il parco di Palazzo Foscolo diventare teatro di un evento con musica, arte, spettacolo e live painting. Una serata conviviale fino a mezzanotte che funge anche da ideale “finissage” della mostra dedicata all’indagatore dell’incubo bonelliano e all’artista opitergino.



***IL PROGRAMMA***

>>> 19.30 - "Mody" Welcome

Esibizione itinerante di Mattia Tonon, Giovanna Nespolo, Lucia Zigoni, Erica Scapin

>>> 20.45 - Flash Love

Creme e Brulè disegnano lo spazio del parco con la danza e con il fuoco dell'amore

>>> 21.45 - My DD

Live showcase del fumettista Paolo Gallina proiettato sui muri di Palazzo Foscolo a tema Dylan Dog e Alberto Martini

>>> 22.30 - Djset

Si balla con i suoni metropolitani, elettronici e troplicali di Edwarth (Shape)



ULTIMO WEEKEND PER VISITARE LA MOSTRA

La mostra è divisa in tre diverse sezioni: quella riguardante Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo di Sergio Bonelli Editore che ha compiuto 30 anni di storia e di storie a fumetti, quella degli “Omaggi a Martini” con 15 fumettisti e illustratori di fama internazionale che si sono dedicati omaggiare l’artista opitergino, infine proprio la Pinacoteca Alberto Martini, esposizione permanente delle opere del disegnatore, pittore, illustratore e incisore i cui lavori sono contenuti a Palazzo Foscolo. Domenica 10 giugno è l’ultimo giorno per visitare la mostra.