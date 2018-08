Conegliano, in e-bike sotto le stelle

Escursione notturna in e.bike con partenza ed arrivo in Piancansiglio per vedere le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Noi portiamo le e.bike, l'attrezzatura ed i fanali...voi la voglia di partecipare!





PERCORSO: 40 km tra boschi e sterrato



LE NOSTRE E.BIKE: Mtb e fatbike (by Fantic) a pedalata assistita per permettere anche ai meno allenati di partecipare senza grandi sforzi.



DIFFICOLTA': facile-media



Per prenotazioni o informazioni:

Easybikeitaly@gmail.com

335.269300 (Valentina)

348.7280075 (Marco)



Suggerimenti:

Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati di diversa pesantezza, adeguato alle condizioni stagionali e meteorologiche. Il livello di difficoltà si riferisce a persone di media preparazione fisica.