E tornerem a baita con presentazione del disco di Erica Boschiero

L'Associazione di volontariato Casa alloggio "LA Tenda"

con il patrocinio dal comune di Treviso e in collaborazione con iCare ONLUSS



organizza lo spettacolo



“E TORNEREM A BAITA”

Spettacolo di

Erica Boschiero

Paolo Cossi

Sergio Marchesini

accompagnati da Enrico Milani al violoncello.



Con presentazione ufficiale del disco E TORNEREM A BAITA



con la partecipazione straordinaria di Maurizio Zanolla "Manolo" - freeclimber con il suo "Eravamo immortali" (Fabbri editore) libro in cui Manolo si racconta.



Il ricavato della serata andrà devoluto alla fondazione linea infinita per la ristrutturazione delle case alloggio.



LO SPETTACOLO:

Il racconto si snoda attraverso le canzoni (brani originali di Erica o brani tradizionali reinterpretati) e gli acquerelli, realizzati in diretta davanti agli occhi dello spettatore: un dialogo emozionante tra l’arte figurativa e quella musicale, tra lo sguardo e l’ascolto, a completarsi e richiamarsi reciprocamente nel descrivere il magico e straordinario mondo delle montagne e il rapporto tra uomo e natura, mai come oggi così compromesso, così imprescindibile.



Nel 2009 l’Unesco riconosce le Dolomiti PATRIMONIO DELL’UMANITA’, non soltanto per il loro valore paesaggistico ma anche e soprattutto perché riconosciute come testimoni eccezionali della storia del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Geologia, archeologia, antropologia, sociologia, scienze naturalistiche, storia: gli studiosi di tutto il mondo le avvicinano per approfondire il nostro più lontano passato, per le istanze antropologiche che racchiudono, per le leggende che le popolano da millenni, per le specie animali e vegetali che ospitano, perché lì più che altrove la natura interroga l’essere umano e ne manifesta le contraddizioni. Ecco quindi che le Dolomiti possono diventare una chiave preziosa attraverso cui toccare temi oggi più che mai attuali ed importanti.



