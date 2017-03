Eat's Conegliano, a Marzo fioriscono degustazioni

Da Eat’s, food hall di Conegliano Veneto, è già primavera e fioriscono straordinari sapori da raccogliere nel corso delle degustazioni del sabato, che riprendono a ritmo serrato per avvicinare il meglio della produzione alimentare e vinicola al pubblico dei gourmet più evoluti, che ricercano sempre nuove emozioni sensoriali nell’alimentazione di qualità.

Primo appuntamento “Il mare e la collina”, sabato 4 marzo (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18) con il mondo “marino” di Orizzonti del Pescatore, azienda che produce e commercializza prodotti ittici di alta qualità, oltre a proporre ricette innovative (tra cui tartare di tonno rosso e branzino) ispirate alla tradizione veneta. In abbinamento tre vini dell’azienda Le Colture, brand del Valdobbiadene Superiore DOCG della famiglia Ruggeri: Pianer Prosecco extra dry; Fagher Prosecco Brut; Gerardo Prosecco Brut.

Sabato 11 marzo (stesso orario) la giornata è all’insegna della naturalità e dell’equilibrio, ma con molto gusto, a tavola. In degustazione la nuova linea salutistica Equibrio a marchio Eat’s, studiata da un nutrizionista: cibi pronti di qualità preparati con la tecnica della vasocottura (a lunga conservazione). Pesce, legumi, cereali, ortaggi di stagione, olio di oliva extra vergine nelle due versioni Mediterranea (che rilancia la Dieta Mediterranea patrimonio immateriale dell’Unesco) e AntiOx, pensata per ridurre lo stress ossidativo. A cibi molto genuini si accompagnano i vini naturali di Rado Kocjančič, viticoltore e olivicoltore del Breg, la zona di Dolina (Trieste). Dalla cantina di Dorligo della Valle arriveranno tre vini molto particolari: Bresanka bianco Carso 2011, Malvasia Carso 2015, Vitoska Carso 2015.

L’appuntamento del 18 marzo porterà i degustatori a conoscere le eccellenze firmate “Appennino Food – La dispensa di Amerigo”, rinomata azienda bolognese fondata a Sasso Marconi nel 1988 dai fratelli Dattilo, che produce salse per primi piatti, creme di ortaggi e delizie al tartufo. Sughi pronti di grande qualità, anche a base di cacciagione, da assaporare con vari formati di pasta preparata dal bistrò di Eat’s. Nei calici ad accompagnare ragout e salse ci saranno i vini siciliani Cusumano di Contrada San Carlo (Palermo), presentati da Giuseppe Gigliodoro. In degustazione lo Syrah 2016 e il Benuara 2015 (uvaggio Nero d’Avola e Syrah).

A concludere sabato 25 marzo, la giornata tutta dedicata ad una specialità culinaria del mese, proposta dallo staff della gastronomia di Eat's, al lavoro ogni giorno nella cucina a vista da cui sforna eccellenti piatti "freschi" da asporto tra cui ricette di pesce e crostacei, preparazioni di carne e arrosti, pollame, verdure e altri sapori stagionali. In abbinamento una selezione di vini a cura dell'enoteca dello store. Tutte le degustazioni sono ad ingresso libero.