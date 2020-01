Luna piena, eclissi in penombra: osservazione con gli astrofili

Il gruppo astrofili di Ponte di Piave vi invita all'osservazione della Luna (eclissi in penombra), di Venere ed di Urano. La Luna si avvicina al perigeo (il punto in cui è più vicina con la terra), ed apparirà leggermente più grande del solito. Il pianeta Venere, molto luminoso, apparirà maestoso sull'orizzonte al tramonto. Il pianeta Urano sarà visibile nella prima parte della serata, in alto nel cielo.