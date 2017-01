"Eden" in scena a San Vendemiano

Sabato 21 gennaio, alle ore 21, presso l'area riscaldata del capannone del villaggio Magie d'Inverno (San Vendemiano), si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo "Eden". A mettere in scena la rappresentazione saranno gli allievi dell'Accademia Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, diretta da Edoardo Fainello. "Eden" è uno spettacolo che si ispira all'opera "Lo Sfratto" di Davide Linari. Che Adamo ed Eva furono rispettivamente il primo uomo e la prima donna lo sanno tutti, così come si sa che vennero scacciati dal paradiso terrestre. Ma come avvenne davvero quell'intimazione di "sfratto" che arrivò ai primi abitanti della terra? Una compagnia di teatro di strada, costantemente in lite per problemi legati alla parità di ruoli, decide di allestire uno spettacolo proprio su Adamo ed Eva, trattando in modo comico ma pungente la relazione tra i sessi, la spiritualità intrinseca dell'essere umano e il senso di giustizia racchiuso nell'istinto di ognuno di noi. La messa in scena, volutamente scarna e priva di orpelli, vuole dare forza al testo e alla fisicità degli attori, senza distrarre il pubblico da inutili scenografie o effetti sonori. Tutto è recitato, cantato e musicato dal vivo, nella tradizione del teatro di strada più antico. Cast: Margherita De Luca | Ludovico Girardello | Filippo Masocco | Carolina Sala Regia: Edoardo Fainello Preparazione canti e danze: Sabrina Zanette Costumi: Sartoria dell'Accademia Da Ponte Ingresso libero.