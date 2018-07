EDERA FILM FESTIVAL - I^ edizione del festival internazionale di cinema under 35 della Treviso d’autore



42 i titoli presentati in concorso, tra le oltre 1.300 opere iscritte da tutto il mondo, nella prima edizione dell’Edera Film Festival, in programma a Treviso, presso il Cinema Edera, dal 2 al 5 agosto 2018: 6 lungometraggi, 12 documentari, 24 cortometraggi. Nato per ospitare opere di filmmaker emergenti under 35, impegnati a narrare la realtà e le sue trasformazioni, l’Edera Film Festival riserva particolare attenzione alla capacità dei giovani cineasti di penetrare le contraddizioni del mondo contemporaneo e sperimentare forme di linguaggio originali e innovative, combinando la vocazione internazionale con lo sguardo privilegiato per il territorio locale in cui si colloca ed ambisce a crescere.



Oltre che dall’Italia, i film selezionati provengono da Argentina, Armenia, Cile, Francia, Germania, Grecia, India, Iran, Mauritius, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svizzera. Fuori concorso, la proiezione in anteprima del film Most Beautiful Island, di Ana Asensio, distribuito sul suolo italiano da EXIT Media e incluso a latere in ragione dell’elevata qualità artistica ad esso riconosciuta dall’organizzazione del Festival, e la presentazione di tre lavori strettamente legati al territorio trevigiano: Aida, diretto da Mattia Temponi e prodotto da Cinefonie, Offi-Cine Veneto e Ouvert, Parole In-Superabili, corto sul tema della disabilità realizzato a partire da un’idea della Fondazione “Oltre il Labirinto”, per la regia di Giacomo Ravenna, e Una storia di vetro, corto dedicato al laboratorio di cristalli artistici di proprietà della famiglia Varisco, prodotto da Offi-Cine Veneto, per la regia degli studenti Nicola Moretto e Alberto Pivato.



A completare il programma, quale evento speciale del Festival, il documentario Haiku on a Plum Tree, dedicato dalla regista Mujah Maraini-Melehi alla storia della sua famiglia. Ulteriori appuntamenti del Festival, il workshop Un film è sempre l’inizio di un viaggio (a cura di Offi-Cine Veneto), dedicato al cinema come strumento di valore in un piano di marketing territoriale, in calendario venerdì 3 agosto presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi, e la masterclass in programma sabato 4 agosto presso l’Auditorium Stefanini sul tema del “Racconto di viaggio” (a cura del progetto FuoriRotta, del regista Rai Domenico Gambardella e del Gruppo Alcuni).