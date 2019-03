Ekidna + Gate 1231 live all'Eclettico Wilson

Sabato 16 marzo 2019

Eclettico Wilson & GATE1231

Presentano:



EKIDNA

(Dark pop / Electro)



SQUAREHEAD

(Lucid Electro)



PURPLE GRID

(Synthwave / Outrun)



Questa serata sarà una grande festa, non c'è molto altro da dire.



Ekidna, Squarehead, Purple Grid si alterneranno in un set dal vivo muovendosi tra electro, dark pop e synthwave. Un viaggio tra visuals, suoni e luci in una nuova scena elettronica da scoprire.



Non sarà un dj set, non sarà un live convenzionale.



http://www.gate1231.com



Ekidna:

http://www.ekidnamusic.com

http://bit.ly/apneayoutube

http://bit.ly/DropTheGunYoutube

http://bit.ly/EkidnaSpotify