Elena Uliana

"The Bridge"

a cura di Roberta Gubitosi



Evento performance

venerdì 30 novembre ore 18.30



Il 30 novembre alle 18.30 negli spazi espositivi di 47ANNO DOMINI si potrà vivere l'esperienza unica di THE BRIDGE: una performance in cui i visitatori saranno guidati alla scoperta delle opere dell'artista Elena Uliana, che con questo evento conclude un anno espositivo molto significativo tra Bologna e Roma.

THE BRIDGE indica il magico percorso creativo ed emozionale che apre le porte del sentire per passare dall'apparenza all'essenza, dal profano al sacro. In questo senso la creazione diventa THE BRIDE, la sposa, quella particolare e unica esperienza dell'esistenza capace di unire mondi diversi.

Fulcro dell'evento è l'opera "Embryonic Keyhole of Eternity" che occupa una posizione di rilievo, completamente isolata nella Bo-Window di 47 Anno Domini, raggiungibile solo attraverso un ponte di vetro emblema dell'esposizione.

L'inedito allestimento crea una stretta relazione tra le opere e gli spazi architettonici della sede espositiva, per cui il visitatore è accompagnato in un viaggio sensoriale tra le opere di Elena Uliana con immagini, simboli, video e suoni fino a percorrere il suggestivo ponte di cristallo e vivere l'esperienza unica di "Embryonic Keyhole of Eternity".

Roberta Gubitosi

