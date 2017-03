"Elettra con il vento tragedia", atto unico di Alfredo Balducci, regia di Alberto Moscatelli

Il mito di Elettra fluttua con il vento nella trama dello spettacolo, ma il vento, si sa, è imprevedibile, così come sono imprevedibili i due improbabili cantastorie che ci accompagnano alla scoperta delle vicende della famiglia De Atrexis: Agam, ucciso, a ritorno dalla guerra, dalla moglie Clitty e dal suo amante Egir, sarà vendicato dai figli Eletta ed Orel... O forse no? Il soffio di Balducci rivisita il mito, oscillando con perfetto equilibrio tra il piano aulico dell'epica e quello ironico del racconto. La valenza del mito sonda interrogativi fondamentali per l'uomo: esistono vie di fuga e possibilità di scelta in un'esistenza che sembra ripetersi ciclicamente, in un meccanismo che appare inesorabile? L'ambiguità dell'esistenza, nella quale le parti si invertono e ognuno può passare da vittima a carnefice o viceversa, costituisce davvero il destino ineluttabile di ognuno di noi? Siamo certi che il vento potente della storia dell'uomo di ogni tempo saprà insinuarsi anche nell'anima dello spettatore più perplesso…