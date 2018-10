Elisa Bonomo @ Live & grill - I giovedì della grigliata e musica live!

🎵Giovedì Live & Grill🎵

Elisa Erin Bonomo, un'artista di grande spessore e sensibilità, ha aperto i concerti a musicisti del calibro di Nada e Daniele Silvestri e Giovedì prossimo 1 Novembre si esibirà per voi al Bosketto!!!

Serata da non perdere!😍



E come ogni Giovedì per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



ELISA BONOMO

Cantautrice e chitarrista veneziana, Elisa “Erin” Bonomo comincia a comporre dai 12 anni prevalentemente in lingua inglese per poi passare anche all’italiano verso i 20.

Il suo primo EP, autoprodotto e in lingua inglese, si chiama “Once in a blue moon”(2007).

Negli anni successivi si trasferisce a Padova, collaborando come speaker e autrice per una web-radio universitaria, Radio Bue, scrivendo uno spettacolo teatrale assieme all’attrice Grazia Raimondo, “BlackOut!”, incentrato sul tema del precariato e dell’immigrazione, e pubblicando un demo autoprodotto con lo stesso nome, “BlackOut!” (2009). Dal 2010 al 2016 fa parte del gruppo folk acustico "La Cantina dei Bardi", con cui pubblica due Ep: "Offerta Libera" (2011), "Terzo Tempo" (2015).

Nel 2016 intraprende le carriera solista pubblicando il disco d'esordio "Antifragile", interamente finanziato tramite crowdfunding. Il disco, pur essendo autoprodotto, raccoglie ottimi consensi da critica e pubblico, tanto che il brano “Scampo”, il cui testo parla di violenza domestica, vince il Premio della Critica al Premio Amnesty – Voci Per la Libertà e inserito nella compilation “Vxl20 – Una canzone per Amnesty”. Nello stesso anno la compilation vince la Targa Tenco nella categoria "Album collettivo a progetto".

Nella sua intensa attività live da solista e con band apre i concerti di NADA, Daniele Silvestri, Diodato, Maria Antonietta, Chiara Dello Iacovo, Chiara Vidonis, Mimosa Campironi ed è inoltre presente nella compilation delle Indiemood Sessions in esclusiva su Rockol con i Mellow Mood, Alessandro Grazian, IACAMPO, C+C=Maxigross.

Dal 2017 fa parte del collettivo di cantautrici "W.A.V - Women Against Violence", il cui obiettivo è raccogliere fondi per le donne vittime di violenza e di stalking. Nel 2018 esce la raccolta omonima con una versione di "Scampo" in chiave acustica.