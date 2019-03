Eliza G al corner live con "Ninety"

Eliza G, cantante e compositrice internazionale, riporta in vita la magia degli anni ’90 con NINETY, progetto discografico e live ambizioso, elegante e suggestivo.



L’idea è semplice quanto complessa: fare un tuffo nel passato, ma allo stesso tempo riproporre le melodie che hanno fatto epoca con un taglio assolutamente innovativo, con arrangiamenti particolari che vanno dal pop elettronico, al swing passando per bossa nova e samba, al rock e al reggae fino all’acustico.



Un mix ben calibrato e raffinato raccolto nell’omonimo album di 10 tracce “Ninety”, che racchiude i successi delle più celebri boy e girl band che hanno fatto la storia del decennio come Spice Girls, Backstreet Boys, TLC, Destiny’s Child, The Cardigans, No Doubt e molti altri.