Elvis Days: la festa entra nel vivo con auto d'epoca e il concorso delle pin-up

TREVISO Tutto pronto in città per la grande festa degli Elvis Days, un weekend interamente dedicato al mito mondiale Elvis Presley che si tiene annualmente vicino Porta Santi Quaranta, in Viale Bartolomeo d’Alviano.

Venerdì ci sarà la serata inaugurale, ma sabato 16 giugno la festa entrerà davvero nel vivo con una serie di imperdibili iniziative. Dalle ore 15.30 partirà infatti la scenografica parata di auto e moto d’epoca, mentre sul fronte dei live ecco i protagonisti che faranno scatenare il popolo degli Elvis Days. Alle 17,45 sono The Boogie Nuts ad accendere i sensi grazie al loro cocktail esplosivo fatto di suono acustico, energia e divertimento. Alle 19,15 a tutto rock'n'roll con i Mad Tubes, il quartetto milanese dalle profonde influenze Blues, mentre alle 20.15 appuntamento con la sensualità, scatta infatti l’attesissimo Pin Up Contest (l’iscrizione al concorso è gratuita e si effettua nella giornata di oggi). Alle 21 spazio al grande live di Pete & the Shine Brights, il vivace trio rockabilly dalle sonorità Sun Records dei primi anni Cinquanta, a seguire alle 22,30 colui la cui voce è stata definita: “Elvis che incontra per strada Johnny Cash”, ovvero lo special artist Massimo Di Maggio, la cui band “The Di Maggio Bros.” fondata col fratello nel 1996 è stata una delle più influenti nel panorama Rockabilly e ora nel suo progetto da solista Massimo ripropone una sintesi di tutte le sue influenze musicali, attualizzando il semplice concetto di “Rockabilly show” in uno spettacolo moderno e di forte impatto.

Domenica 17, l’ultimo giorno di questa “maratona” artistica tutti sono invitati a partecipare alle 11,30 alla tradizionale Santa Messa Gospel che si svolge nella Chiesa di Sant’Agnese, in Borgo Cavour, con lo scenografico concerto del Young Gospel Voices. Alle 17,30 appuntamento con la Scuola Country Line Dance per chi vuole muovere i primi passi del ballo country a ritmo della musica dei Sons of a Gun. Alle 20 un’ondata della migliore musica d’annata rivisitata con Don Diego And The Two Steps, i loro concerti dichiarano l’amore sfrenato per la musica roots americana degli anni d’oro, quella che unisce il rockabilly al primo country, il western swing al blues. Infine, a salutare questa epica edizione degli Elvis Days sono i Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, la band composta da sei musicisti di pluriennale esperienza che spaziano all'hillbilly boogie all'honky tonk, country e western swing che farà ballare proprio tutti.