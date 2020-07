Io e le mie emozioni (laboratorio esperienziale all'aperto)

Laboratorio esperienziale IO E LE MIE EMOZIONI

SABATO 1 AGOSTO 2020 ORE 15.30-19.30

ALL'ARIA APERTA

Massimo 15 persone

===



Pensieri di felicità producono emozioni felici.

Pensieri di tristezza generano emozioni di tristezza.

Ma è possibile intervenire e orientare il processo di creazione delle emozioni?



In questo laboratorio teorico pratico saremo immersi nella tranquillità della natura, per poter osservare con più facilità le nostre dinamiche emozionali.



Ecco quali aspetti tratteremo:

🧡 scopriremo come le emozioni siano una grande risorsa a nostra disposizione.

🧡 Impareremo a non soccombere alle molecole di emozione.

🧡 Comprenderemo come utilizzare il loro potenziale energetico a nostro favore.

🧡 Capiremo in che modo le abitudini creano dipendenze emotive.

🧡 Scopriremo fino a che punto gli altri incidono sul nostro mondo emotivo.

🧡 Riusciremo a produrre le emozioni, scegliendo quelle che possono rendere gioiosa la vita di ogni giorno e luminosa quella spirituale.



Pront* ad entrare da protagonista nel mondo delle tue emozioni?