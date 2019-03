Emozioni venete, al via la prima edizione del festival per la promozione del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Escursioni naturalistiche e culturali, degustazioni, attività per le famiglie, mostre, workshop e slide show fotografici. Nell’anno del turismo slow, parte venerdì 29 marzo alle 18 nel villaggio espositivo allestito nel parco di Villa Razzolini Loredan la prima edizione festival “Emozioni Venete” per favorire esperienze di viaggio sensoriali nel territorio dell’Asolano e Monte Grappa. Frutto di uno studio partito tre anni fa, sviluppato da GU&GI Equipe di Asolo, capofila della rete d’impresa “Emozione Venete” che ha unito 16 realtà del settore turistico, il festival coinvolgerà 16 Comuni del territorio da venerdì 29 marzo a domenica 31 marzo.

Il TERRITORIO COINVOLTO Da Asolo, cuore pulsante della manifestazione, fino a Pederobba, da Borso del Grappa fino a Montebelluna. Ecco tutti i Comuni partecipanti: Asolo, Castelcucco, Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Pederobba, Altivole, Borso del Grappa, Pieve del Grappa, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo, Mussolente, Possagno, Romano d’Ezzelino, Castelfranco Veneto, Montebelluna.

IL PROGRAMMA L’apertura è venerdì 29 marzo alle 18 nella tensostruttura allestita nel parco della seicentesca villa Razzolini, fulcro della manifestazione, dove inaugureranno 3 mostre fotografiche: la collettiva del gruppo Ezzelino Foto Club, l’esposizione delle più belle foto dell’“Oasis Photo Contest” , la personali “Orizzonti vicini” di Valter Binotto. “Un po’ di Grappa. Attimi rubati sul Monte Grappa” di Milko Marchetti”, plurivincitore della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica, è invece la mostra che sarà visitabile in Cima Grappa, ospitata dal Rifugio Bassano. La giornata si concluderà con lo spettacolo “Oasis International Award Wildlife Nature Photography” alle 21 nella sala proiezioni di Villa Razzolini, uno “slide show”, in cui scorreranno le immagini dei vincitori del contest fotografico di Oasis. Sabato dalle 8 aprirà l’info point per la prenotazione delle escursioni culturali e naturalistiche oltre ai workshop fotografici, mentre alle 9 apriranno gli stand. Il villaggio ospiterà una vetrina con le eccellenze del territorio, con la partecipazione di 3 Ipa: l’Ipa della Pedemontana del Grappa e Asolano (capofila Asolo), l’Ipa Montello Piave Sile (capofila Montebelluna) e l’Ipa della Castellana ( con capofila Castelfranco). Tra gli stand, quelli della destinazione turistica Terre di Asolo e Monte Grappa, dei 5 parchi della Regione Veneto e degustazioni di formaggi e prosecco. L’inaugurazione con il taglio del nastro è sabato alle 11 con Roberto Parodi, scrittore e conduttore televisivo famoso per i suoi libri di viaggio e direttore del mensile Riders, che alle 15.30 presenterà l’ultimo libro “Tropico dei perdenti” . Tra le degustazioni, il Consorzio per la tutela del Formaggio Monte Veronese DOP farà assaggiare le sue specialità alle 11 e nel pomeriggio alle 16 in concomitanza con la degustazione di vino a cura di Asolo Manor Wine. Sabato e domenica partiranno dal villaggio workshop fotografici nel territorio con i fotografi Milko Marchetti e Massimo Porcelli, ma anche esplorazioni per turisti culturali e sportivi con la guida dei tour operator. Nel villaggio si alterneranno corsi di acquerello sul paesaggio e calligrafia e tante attività. Tra le proposte per i bambini, il laboratorio “Trova la specie misteriosa” nel parco a cura della Lipu (Lega italiana protezione uccelli), quelle con i pony, e sulla pista di Balance bike per bimbi dai 18 mesi ai 5 anni. Inoltre, tutti si potranno cimentare nel laboratorio di tessitura e nelle esercitazioni sulla parete d’arrampicata con le guide del Cai e Collegio Guide alpine. Per chi vorrà trascorrere un serata alternativa, sabato alle 21 si aprirà “Emozioni Naturali” con Milko Marchetti, slide show con video naturalistici per vivere e conoscere la natura a 360 gradi, in cui il campione di fotografia trasmetterà le emozioni vissute al momento del click, dal Delta del Po all’Islanda, dal Pantanal all’Africa passando per il Monte Grappa. Domenica alle 9 prenderà il via la 1^ Gravel Mate De Asol con bici gravel sugli sterrati asolani, partenza dal villaggio e arrivo al Garden Relais a Borso (percorsi da 50 e 100 km). Si approfondirà il tema dell’ambiente con la presentazione della destinazione turistica “Terre di Asolo e Montegrappa” (sabato alle 11.30), il focus su “La candidatura del Monte Grappa al programma MaB Unesco” ( sabato alle 14.30) e gli incontri con il geologo Umberto Tundo (Anima Ecologica). Tra i testimonial del festival Moreno Pesce, atleta professionista con una protesi di fibra di carbonio e titanio diventato una celebrità nel mondo del trail e vertical race, che domenica alle 15 interverrà nel convegno “La mia seconda vita”. “Emozioni a due passi da casa” è il titolo della video proiezione in programma domenica alle 17 a cura di Valter Binotto. Il festival ha il sostegno della Regione Veneto attraverso fondi Por Fesr. L’ingresso al villaggio è libero. Prenotazione escursioni e attività all’info point o sul sito: www.emozionivenete.it

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI Un festival di ampio respiro, che ospiterà l’Ambasciatrice della Colombia Gloria Isabel Raminez Rios, la vice ambasciatrice dell’India Gloria Gangte, l’Amministratore unico di Fiera Roma, ing. Pietro Piccinetti, la presidente di AIM Group International Marica Motta, la presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli, il presidente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il prof. Franco Bassetto, Università degli studi di Padova TRA GLI OSPITI Roberto Parodi, scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano famoso per i suoi libri di viaggio e direttore del mensile Riders, Milko Marchetti, naturalista e fotografo plurivincitore della Coppa del Mondo di Fotografia Naturalistica Moreno Pesce, atleta professionista sportivo con una protesi di fibra di carbonio e titanio diventato una celebrità nel mondo del trail e delle vertical race Andrea Pizzato, blogger diventato un punto di riferimento per gli amanti delle escursioni in montagna, ma in generale per gli appassionati dell’outdoors e dei viaggi, raggiungendo migliaia di visitatori ogni giorno e seguito da una community di oltre 50mila followes sui social media Valentina Facchin, di around and about treviso, blogger

ITINERARI PER TUTTI I GUSTI NATURA E SAPORI Proposte per il turista culturale. Dalla palladiana Villa Barbaro di Maser al Castello della Regina Caterina Cornaro ad Asolo, dalla Gipsoteca del Canova al Tempio di Possagno per immergersi nella tradizione enogastronomica locale. Proposte dedicate ai turisti sportivi e agli amanti della natura Parapendio, cicloturismo e trekking sui monti. Attività, visite ed escursioni per grandi e piccini da fare a piedi o con l’innovativa E-Bike, con degustazioni di vini e olio extravergine. Ma anche attività di birdwatching lungo il sentiero naturalistico con partenza e arrivo al centro di educazione ambientale Lipu della Garzaia di Pederobba. E il percorso lungo l’itinerario naturalistico BoscAsolo, percorso didattico frequentato dalle scuole con tappa ristoro in una tipica osteria. Si potrà prenotare l’attività di parapendio a Borso del Grappa e la visita guidata alla mostra Woodstock al museo di Asolo. Info Ingresso libero al villaggio Prenotazione escursioni e attività all’info point o sul sito: www.emozionivenete.it Tutti i pacchetti visite ed escursioni vanno prenotati e saranno disponibili, oltre che nei tre giorni del festival, anche nel corso dell’anno. Il festival è patrocinato da Ipa della Pedemontana del Grappa e Asolano, Ipa Montello Piave Sile Ipa Castellana, Unione Montana del Grappa, Unione dei Comuni della Marca Occidentale, I Comuni di Asolo, Castelcucco, Fonte, San Zenone, Pederobba, Altivole, Borso, Pieve del Grappa, Cavaso, Maser, Monfumo, Mussolente, Possagno, Romano d’Ezzelino e Castelfranco Veneto Lipu, Oasis, Cai Veneto, I Borghi più belli d’Italia, Cna Asolo, Coldiretti, Collegio Guide alpine, Consorzio Vini Asolo Montello, Città del Vino, Città dell’Olio

