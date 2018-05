Endorfine Rosa Shocking / Free Kick e Speed Sisters

Un caleidoscopio di generi cinematografici e modi di vivere lo sport a latitudini disparate, tanto diversi tra loro quanto le sfumature stesse dell’essere donna.



Proiezioni:

> FREE KICK, Bernabè Rico, Spagna (2012), 13min, fiction

Adela è una donna di oltre 60 anni che vive una vita che non avrebbe mai voluto: senza figli, con un marito che la umilia e nessuna prospettiva per il futuro. Un giorno le si presenta l’occasione di vincere € 300.000 e di lasciarsi così la sua vecchia vita alle spalle. Tutto quello che deve fare è mandare in rete un pallone.

Trailer



> SPEED SISTERS, Amber Fares, Palestina (2015), 1h20min, documentario

Le Speed Sisters sono il primo team di piloti da corsa tutto al femminile in Medio Oriente. Mentre attirano l’attenzione dei media e fanno girare la testa nelle piste improvvisate della West Bank, queste cinque donne conquistano anche un posto nella scena tutta al maschile delle gare automobilistiche in Palestina. Intrecciando le competizioni alle loro vite, le Speed Sisters ci conducono in un viaggio sorprendente che le porterà più lontano di quello che avremmo mai immaginato.

Trailer



