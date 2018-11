Inglese ed arte insieme? Assolutamente si!



Se volete scoprire come, venite a provare il nostro English & Art Laboratory.



WHAT: Colours, shapes & emotions in Kandinsky’s artwork.

Secondo il pittore russo Kandinsky ogni colore esprimeva un’emozione e richiamava una precisa forma geometrica.



WHY: Per conoscere (o ripassare) colori, forme ed emozioni in inglese ed imparare a….disegnare le proprie emozioni come faceva Kandisnky.



WHEN: sabato 10 novembre 2018 dalle 15.30 alle 18.00



I posti disponibili sono 5 per ogni turno (primo turno elementari dalle 15:30 alle 17:00 e secondo turno medie dalle 17:00 alle 18:00).

Per le iscrizioni telefonare al numero sottostante entro il 9/11



WHERE: Ass. Culturale Laboratorio Archimede c/o Centro Giovani via IV Novembre n. 20 a Zero Branco