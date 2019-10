Enoconegliano 2019: cena speciale al ristorante "Al castello"

Il 17 ottobre torna la cena speciale "Conegliano incontra i vini Veneti". Abbiamo preparato un Menù per conoscere i veri sapori del territorio

accompagnati ai migliori vini veneti premiati al Concorso Enologico Enoconegliano 2019. Guidati dall’enologo Denis Dan sarete protagonisti di un tour emozionale alla scoperta di alcuni tra migliori vini Veneti premiati a Enoconegliano di quest’anno abbinati alle specialità proposte dai nostri Chef. Scopri il menù ideato per la serata ed i vini in abbinati sul nostro sito!



Posti Limitati

Per prenotazioni

0438 22379