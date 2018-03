L'ensemble Kalicantus a Treviso con il concerto "Hail! Bright Cecilia!"

In occasione della sesta Giornata Europea della Musica Antica, celebrata nel giorno del compleanno di J. S. Bach, il 21 marzo, la Fondazione Benetton Studi Ricerche e almamusica433 propongono, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, alle ore 21, il concerto "Hail! Bright Cecilia!" dell’ensemble Kalicantus, evento speciale del cartellone Musica antica in casa Cozzi. Guidato dal maestro Stefano Trevisi, il gruppo proporrà un programma vocale e strumentale dedicato alle figure femminili della storia della musica antica, da Ildegarda di Bingen (1098-1179) a Maddalena Casulana (1544-1590 circa), a Vittoria Aleotti (1575-1620 circa) e ai loro madrigali. Un percorso a molti sconosciuto, ricco di spunti e riflessioni, che è anche una rappresentazione della storia del femminile nell’Europa dal Medioevo al Rinascimento, non solo attraverso le voci delle autrici, ma anche attraverso le pagine di polifonia più famose dedicate al femminile.

«Voglio mostrare al mondo il vanitoso errore degli uomini di possedere essi soli doti intellettuali, e di non credere possibile che possano esserne dotate anche le donne». Con queste chiare parole, indirizzate ad Isabella de’ Medici, la compositrice senese Maddalena Casulana dedica la sua prima raccolta a stampa di madrigali, aprendo così ufficialmente la storia alle donne compositrici. «Esempi illustri che l’hanno preceduta (Santa Ildegarda di Bingen o le donne trovatrici)», racconta il maestro Trevisi, «se ne contano, anche se non in un numero rilevante; ma la peculiarità della Casulana non sta solamente nella sua opera, che tradisce i suoi talenti di interprete per cui era celeberrima, ma anche nella sua programmatica azione di voler vedersi riconosciuto un posto meritatissimo. Se l’Ottocento e il Novecento vedranno una naturale evoluzione delle figure delle donne interpreti e compositrici, fino al Seicento assistiamo invece a una attività vivace di donne compositrici pur in numero molto ridotto». Il concerto è organizzato sotto l’egida dell’UNESCO per l’European Early Music Day e di REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne).

Ingresso unico 10 euro. Chiesa di San Teonisto, via San Nicolò 31, Treviso. Per informazioni e prevendita: Fondazione Benetton, T 0422 5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it