10.30- 12.30 Erbe per il benessere: salute e cucina



Con la passione e l'esperienza dell'erborista Margherita Buggero, visiteremo "l'orto dei semplici " all'interno del giardino botanico.



15.00 – 16.00 Visita al giardino con Guida Naturalistica



Tutte le iniziative sono comprese nel biglietto di ingresso di € 3,00 per adulti. Riduzioni per gruppi, ragazzi e diversamente abili.