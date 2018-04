Escape Room Evolution Treviso vi invita a provare durante la manifestazione PRATO IN FIERA - Grande Festa sul Prato della Fiera, una nuova avventura di gioco di fuga da vivo ideata appositamente per questo evento, la nostra ESCAPE ROOM EXPRESS - INTRIGO SUL PRATO DELLA FIERA

Prato della Fiera 15 ottobre 1925, la preziosa girandola dorata del 1895, simbolo del Prato è scomparsa durate la notte. Voi fatte parte della squadra di investigatori incaricati a ritrovarla, una soffiata vi guida nella tenda della maga Aradia, ma arrivati lì rimanete bloccati senza la possibilità di trovare la via d'uscita. Un lettera sul tavolo vi informa che avete 15 minuti di tempo per riuscire a scappare altrimenti al ritorno della maga la vostra sorte sarà segnata.

PER RAGAZZI/E DAI 12 ANNI IN SU E ADULTI

15 MINUTI DI TEMPO.

SOLO IL 14 APRILE 2018 DALLE 15.00 ALLE 19.00

OGNI MEZZ'ORA SUL PRATO DELLA FIERA - Via S. Ambrogio,1

PER GRUPPI DA 3 A 6 PERSONE

Info: 3291404311- info@escaperoomevolution.it

www.escaperoomevolution.it

INGRESSO GRATUITO