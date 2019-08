Gita sui boschi del Montello: dal santuario all'osservatorio del re

Con questa escursione, avvolti dall’ombra del bosco, toccheremo due monumenti simbolo del Montello, il Santuario di Santa Maria della Vittoria e il suggestivo Osservatorio del Re.

Ci inoltreremo tra le selve che un tempo furono intensamente protette e sfruttate dalla Repubblica di Venezia per rifornire l’Arsenale e costruire le palafitte su cui si fonda l’intera città. Tra boschi interrotti da pascoli, vigneti e case rurali raggiungeremo l’Osservatorio del Re, un bunker ricavato nel sotterraneo di una casa colonica dotato di lunghe feritoie che permettevano di controllare il corso del fiume Piave e l’intero campo d’azione del XXII Corpo di Armata. Fu da qui che Vittorio Emanuele III assistette alle operazioni di inizio della Battaglia di Vittorio Veneto nell’ottobre 1918. Un’occasione unica per scoprire gli aspetti storici e naturalistici legati al Montello.



RITROVO: di fronte alla Parrocchia di Santa Maria della Vittoria, via della Vittoria 19, 31040 Volpago del Montello

DURATA: 2 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo)

TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis

LUNGHEZZA: 4.5 km

DIFFICOLTÀ: Medio-facile. Adatto a partecipanti dai 6 anni in su.

DISLIVELLO: 130 metri



COME PARTECIPARE

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità: compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2NfTCVx; scrivendo una email a giulia@beescover.com; inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686. La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.