Un tesoro nascosto: escursione al Bosco di Cajada

Ultima affascinante escursione estiva proposta dalla Delegazione moglianese di Salviamo il paesaggio e Comitato a difesa delle ex cave di Marocco. L'itinerario si snoda all'interno del Parco Dolomiti bellunesi. Arrivati a Faè -Fortogna si sale in auto. Dai 1000 metri di Pian de le stèle il percorso a piedi si dirige ai margini del bosco che domina la val Desedan. uno dei più belli tra i boschi banditi della Repubblica Veneta, i cui cippi confinari sono testimoni di un passato al servizio dell'Arsenale. Più che un'escursione (termine che indica un qualche impegno psico-fisico) si tratterà di una passeggiata, in tutto poco più di 200 mt di dislivello per conoscere l'ambiente naturale, le rocce affioranti e la conca del Palughet con l'omonima malga, in uno scenario di folgorante bellezza. Ulteriore attrazione dell'escursione sarà incontrare l'abete bianco "monumentale". Il percorso ad anello continuerà fino alla grande frana delle Roe, per poi, sempre su comoda carrareccia, rientrare alle auto. Glii interessati di architettura potranno ammirare, a Pirago di Longarone, uno dei più bei esempi di architettura cimiteriale del nord est, spesso ingiustamente ignorato.