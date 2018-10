Escursione a Caralte di Perarolo (BL) - Ai margini della wilderness

Amici escursionisti, domenica 28 ottobre saremo a Caralte di Perarolo (Bl), salvo controindicazioni atmosferiche, per ammirare un ambiente complesso anche se di ridotte dimensioni. Percorreremo il sentiero della Regina Margherita alle pendici di un bosco, per poi attraversare un prato e una larga forra fino all’appena inaugurata passerella sul torrente Montina che ci farà pervenire alla base dell’area wilderness della Valmontina. Faremo sosta all’omonima casera, appena restaurata da Veneto Agricoltura, restando all’esterno (non è ancora agibile) e ritorneremo sui nostri passi attraverso la parte bassa del percorso mattutino che ci farà incontrare un ruscello e una bella area umida. Il percorso, per la semplicità e per come è organizzato, è molto adatto a bambini degli ultimi due anni della primaria e per chi va alle medie (fino a 14 anni libero accesso alle nostre iniziative).

Chi vorrà, il pomeriggio, potrà visitare Perarolo e un intervento di ingegneria idroelettrica sul torrente Boite che confluisce nel Piave proprio a Perarolo. Sarà un’occasione per discutere dell’impatto sul paesaggio di opere definite “miniidroelettrico”. Come il solito venerdì pomeriggio confermeremo o meno l’escursione. Il ritrovo e partenza con auto proprie è alle ore 8,30 dal parcheggio del supermercato Coop a Mogliano Veneto.