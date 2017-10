Escursione sui colli del Soligo

Escursione del comitato Salviamo il Paesaggio Delegazione di Mogliano Veneto con comitato difesa ex cave di Marocco. Amici camminatori curiosi, domenica 22 ottobre si tornerà a percorrere un ambiente collinare destinato, sembra, a essere inserito tra i luoghi patrimonio dell’Umanità. Si tratta delle colline trevigiane adiacenti al comune di Farra di Soligo, Soligo sarà la frazione da cui inizieremo l’escursione che raggiungerà, come punto più alto, il santuario di Collagù.

Si passerà per il colle e la chiesa di San Gallo, che sarà oggetto di una visita, e alla fine del percorso sarà aperta anche la rara chiesetta di San Pietro e Paolo a Soligo che vale una visita, per chiudere con una chicca che viene lasciata come sorpresa. Principale soggetto della camminata sarà il paesaggio, tanto bello e ammirato, quanto sottoposto a critiche da parte di alcune associazioni ambientaliste e cittadini che accusano i coltivatori di Prosecco di non badare alla salubrità dell’ambiente irrorandolo di prodotti chimici, con l’obiettivo di salvaguardare la quantità di produzione a scapito della qualità dell’ambiente.

La partenza dell’escursione con mezzi propri è alle 8,30 dal parcheggio della Coop a Mogliano Veneto (ore 9,45 da piazzale ospedale Soligo).