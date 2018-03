Aspettando l'Unesco: domenica l'escursione culturale tra le colline di Col San Martino

FARRA DI SOLIGO Anche quest'anno viene riproposta, con un nuovo itinerario, la tradizionale escursione culturale a Col San Martino finalizzata alla scoperta della storia e della natura delle colline del Prosecco, candidate a diventare patrimonio dell'Unesco.

L'escursione, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Farra di Soligo in collaborazione con la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Col San Martino, si svolgerà domenica 25 marzo, in concomitanza della “Mostra del Valdobbiadene DOCG di Col San Martino”: il ritrovo è previsto alle ore 8.30 in Piazza Rovere, con partenza alle ore 9.00. Il percorso sarà di circa 8 chilometri, con dislivello approssimativo di 300 m e grado di difficoltà medio. Si prevede che l'escursione duri circa 3 ore ed è consigliato abbigliamento adeguato. Mattia Perencin, assessore alla cultura del comune di Farra di Soligo dichiara: “L'escursione culturale di Col San Martino è ormai un appuntamento fisso, che ogni anno riscuote un grande successo. Anche quest'anno il percorso ci consentirà di visitare i luoghi interessati dalla Grande Guerra, di ammirare la natura delle nostre colline e l'incantevole paesaggio” - e prosegue - “Ringrazio la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Col San Martino per la loro immancabile e preziosa collaborazione”.

Le iscrizioni all'escursione dovranno pervenire alla Pro Loco di Col San Martino (al cell. n. 320 8621257) entro e non oltre giovedì 22 marzo. Il costo dell'escursione sarà di € 3,00 a persona. In caso di maltempo, l'escursione non avrà luogo. Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sull'evento può rivolgersi a questi recapiti: Comune di Farra di Soligo - Ufficio Cultura: telefono 0438 901524 / e-mail: biblioteca@farra.it Pro Loco di Col San Martino – cell. 320 8621257 / e-mail: info@prolococolsanmartino.it