Escursione al Fontanazzo di Grigno, gioiello della Bassa Valsugana

Il Comitato a difesa delle ex cave di Marocco e Salviamo il Paesaggio organizza per domenica 9 giugno una nuova facile escursione per conoscere le zone umide di un territorio a noi vicino.

Tra splendidi paesaggi si potrà prendere contatto con una “buona pratica”, modello di riferimento per come operare nella rinaturalizzazione di un ambiente, riportato dalla provincia di Trento a una varietà ambientale arricchita da presenza di acque sia lentiche che in movimento. Il tutto a breve distanza dallo scorrere del Brenta. Punto d’arrivo è in quel di Grigno, poco a nord del confine Veneto/Trentino nella bassa Valsugana. La visita guidata è al biotopo del Fontanazzo, circa 50 ha, ove si dipana un comodo percorso. Poco più a Nord, sarà visitata anche l’area ove sgorgano da una breccia nella roccia le acque che scorrono nella grotta della Bigontina. La partenza è alle ore 8,30 dal parcheggio della Coop di Mogliano Veneto ottimizzando le auto a disposizione. Il ritorno si presume per le 15.30 o 16.