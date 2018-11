Alla scoperta del paesaggio: escursione nella laguna nord

L’itinerario prescelto offre scorci molto belli in un ambiente davvero originale della nostra regione. Si parte dal cimitero di Treporti per arrivare, circondati dall’ambiente lagunare, a Lio Piccolo. frazione di Cavallino-Treporti. È un antico borgo rurale, intorno al quale si apre un ambiente suggestivo ed anche pittoresco. La vista è stupenda sulle valli da pesca, le barene e gli argini, che ospitano una flora e una fauna diversa, a seconda della stagione. Sono presenti uccelli come aironi, cormorani, pettegole, fraticelli, sterne, cavalieri d’Italia germani reali e garzette. Nella piazza del piccolo borgo rurale, Lio Piccolo, si affacciano una chiesetta del ‘600 ed un elegante palazzo del XVII secolo. Reperti archeologici sono riemersi dalle acque, in seguito agli scavi archeologici: splendidi pavimenti a mosaico di due case patrizie di epoca romana. Qui il tempo si è fermato e il paesaggio rimane sospeso in una solitudine sognante. Volendo, sarà possibile inoltrarsi ulteriormente all’interno di questa realtà tanto marginale quanto affascinante. La partenza dell’escursione è fissata, come al solito, dal parcheggio del supermercato coop, con ritrovo alle ore 8,30.