Escursione con i lama all'Osteria senz'Oste

Una passeggiata in compagnia di lama ed alpaca tra le Colline Patrimonio UNESCO. Partiremo dalla celebre Osteria Senz’Oste, a San Pietro di Barbozza, per inoltrarci a passo lento nel territorio del Cartizze, un paesaggio incredibilmente ricamato dai filari di vigneti. Su sentieri e stradine interpoderali si percorrerà un facile giro ad anello con rientro all’Osteria per una gustosa merendainsieme.



Passa insieme a noi qualche ora in relax, per conoscere meglio questi animali davvero speciali.

Tre turni disponibili:

1° turno: partenza ore 9.30

2° turno: partenza ore 11.30

3° turno: partenza ore 14.30



RITROVO: presso l'Osteria senz'Oste, Str. delle Treziese, 4 - Valdobbiadene TV



LUNGHEZZA: 2km circa

DURATA: 1.5 ore circa, comprese soste. Escluso il tempo della merenda

COSTI: 14 euro adulti, 10 euro dai 6 ai 18 anni (comprensivo di accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, assicurazione RCT e merenda).



OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE (POSTI LIMITATI) ENTRO VENERDI' 13 MARZO ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543

E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Si consiglia un abbigliamento comodo e a strati, scarpe con suole adatte a terreno accidentato. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. Gli animali verranno condotti a turno dai partecipanti, a partire dai 6 anni.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.