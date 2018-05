Escursione nel parco dei Colli Euganei

MOGLIANO VENETO Il prossimo itinerario dell’associazione a difesa delle ex Cave di Marocco, con Salviamo il paesaggio Delegazione di Mogliano Veneto, ci porterà in visita ai colli Euganei. Al solito la partenza con mezzi propri è fissata alle ore 8,30 dal parcheggio del supermercato Coop a Mogliano Veneto.

Si tratta di un percorso naturalistico e culturale di grande suggestione. Dal paese di Battaglia Terme (Pd) l’escursione prende avvio verso le colline, rasentando il confine che protegge la bellissima villa Castello del Catajo. Lentamente il percorso si inerpica fino a raggiungere la sommità collinare denominata monte Ceva, tra panorami dove è protagonista una vegetazione tipica: affine alla classica macchia mediterranea, è costituita da una boscaglia quasi impenetrabile di piante a basso fusto per lo più sempreverdi quali leccio, corbezzolo, erica arborea, cisto, terebinto, ginestra ed asparago pungente. Distribuita a macchia di leopardo, si sviluppa su terreni vulcanici rupestri, esposti a sud, assolati ed aridi. In basso è distinguibile la piana con i suoi coltivi e gli olivi. Durante questo percorso che si snoda all’interno del Parco dei colli Euganei, si incontreranno alcune specie di piante divenute endemiche: ad esempio, troveremo il fico d'india nano (Opuntia humifusa), vero e proprio cactus in miniatura, originario degli altipiani rocciosi dell'America centrale.

Camminando abbastanza agevolmente sulla cresta che congiunge il sistema collinare si completerà la chiusura ad anello con la discesa che ci condurrà prima accanto all’antica cava, contornata dai sambuchi in fiore e saranno riconoscibili, oltre alle tipiche formazioni geologiche vulcaniche, anche le diffuse rocce sedimentarie rossastre, depositatesi su fondali marini profondi. Con il rientro in paese è possibile raggiungere a pochi minuti il bellissimo Castello del Catajo, o fermarsi facoltativamente ad ammirare la canalizzazione navigabile ed il caratteristico Museo della Navigazione.